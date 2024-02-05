Британська розвідка проаналізувала проблеми у Росії з витратами на війну

Розвідка Великої Британії вважає, що РФ доведеться зменшити внесок до фонду, який все більше використовується для фінансування її війни в Україні через невідповідність між запланованими бюджетними доходами і витратами, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 5 лютого.

У відомстві вважають, що навряд чи Росія досягне запланованої мети доходів в бюджеті на 2024 рік. Ймовірно, російському уряду знадобляться інші заходи для фінансування своїх витрат.

Як зазначається, російський уряд має амбітні плани збільшити витрати на 26% у 2024 році. Ці плани спираються на очікування зростання доходів на 22%, з тим що доходи від нафти і газу зростуть на майже 25%.

"Видається, що уряду треба буде зменшити внесок до Фонду національного добробуту і збільшити податки всередині країни та збільшити борг, щоб фінансувати заплановані витрати" , – йдеться в огляді.

Британські аналітики стверджують, що така політика майже напевно негативно позначиться на економіці у середньо- та довгостроковій перспективі у вигляді збереження інфляційного тиску та стримування економічного зростання.

Там також звертають увагу на те, що Фонд національного добробуту нібито призначений для забезпечення добробуту російського народу, але він все більше використовується для фінансування російського вторгнення в Україну, в той час, як вартість його активів впала на 10% у 2023 році.