Україні треба мобілізовувати більше людей – німецький генерал

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів, повідомляє Європейська правда.

"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів – хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо судити" , – сказав Фройдінг.

Він підкреслив, що мобілізація також необхідна, оскільки деякі з підрозділів перебувають на фронті вже 24 місяці і їх доведеться відновлювати.

"Тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому демографічна ситуація в Україні також відіграє певну роль" , – сказав німецький генерал.

Він додав, що у контексті мобілізації українці повинні приділяти багато уваги і економічній життєздатності держави.