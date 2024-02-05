Позиція Німеччини затримує реформу фонду військової допомоги Україні – FT

Позиція Німеччини сповільнює запропоновану реформу фонду, з якого ЄС покриває витрати на допомогу Україні зброєю – мова про виділення 5 млрд євро на рік. Про це пише видання The Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

Європейський фонд миру потребує додаткового фінансування, щоб країни ЄС могли частково отримати відшкодування витрат на постачання зброї.

Але запропоноване розширення фонду до 5 млрд євро на рік затримується, оскільки країни сперечаються про те, у який спосіб змінити фонд, щоб він краще відповідав потребам України і допомагав європейській збройовій промисловості задовольняти їх.

"Брюссель каже: "Спочатку заплати, потім отримай відшкодування" , – сказав один з посадовців ЄС, який брав участь у переговорах. Але Німеччина та інші країни, які виступають за відхід від моделі відшкодування, стверджують, що вони не повинні цього робити.

Берлін перебуває в умовах жорстких бюджетних обмежень після рішення конституційного суду, який висловив незгоду з бюджетними домовленостями.

Німеччина вимагає, щоб вартість зброї, яку вона постачає Києву на двосторонній основі, зараховувалася як її частка у фонді. Менші країни кажуть, що це різко скоротить обсяг фонду.

"Вони (німці) не хочуть говорити ані "так" грошам, ані "ні", не будучи впевненими в тому, що (умови) прийнятні для них" , – сказав високопосадовець ЄС, який брав участь у дискусіях з лідерами минулого тижня, говорячи про позицію Німеччини.

На саміті ЄС 1 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягав на тому, що угода щодо запропонованої реформи Європейського фонду миру має включати пропозиції, зроблені країнами-членами, стверджують джерела.

Великі вкладники фонду кажуть, що невеликі країни, такі як держави Балтії, отримали великі компенсації з фонду за відправку застарілої зброї радянських часів в Україну і використали ці гроші для модернізації власних озброєнь.

Іншим каменем спотикання є швидкість, з якою Європейський фонд миру перейде від відшкодування витрат країнам до фінансування контрактів на постачання зброї.

Країни з великою збройовою промисловістю, такі як Німеччина та Франція, наполягають на швидких змінах та "отримають найбільшу вигоду", сказав представник ЄС, і "інші дуже добре це розуміють".

Офіційні особи, які беруть участь у переговорах, кажуть, що вони прагнуть знайти компромісне рішення до кінця лютого.