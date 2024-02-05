"Укрнафта" готується до будівництва першої у цьому році свердловини

﻿Компанія "Укрнафта" почала готувати майданчик нової похило-скерованої свердловини на північному сході країни проєктною глибиною 3314 м. Про це заявив директор компанії Сергій Корецький.﻿, повідомляє ЛігаБізнес.

Прогнозний початковий дебіт нафти – 26,5 тонни на добу.

"Це перша із 30 свердловин, які Укрнафта планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання у 2024 році" , – заявив Корецький.

Буріння заплановане з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладів нижнього карбону та подальшої його експлуатації.

Споруджувати свердловину буде філія компанії – "Укрнафта Буріння" – за допомогою власного бурового верстата ZJ-40 вантажопідйомністю 225 тонн.

Зараз буровий верстат, яким працювали на попередньому об'єкті компанії, перевозять на майданчик, буріння почнеться найближчим часом.

"Укрнафта" до 1 березня 2024 року продовжила відбір партнерів для спільної розробки 21 родовища: десяти — на заході України та одинадцяти – на сході. Зазначалося, що співпрацею вже зацікавилися 25 компаній з України, а також із семи країн Європи й Північної Америки.

Упродовж 2023 року завдяки впровадженню організаційно-технічних заходів "Укрнафта" додатково видобула 144 300 тонн нафти та 106 млн куб. м природного газу, минулого тижня повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, 26 об'єктів виведено з бездії, виконано 122 капітальні ремонти свердловин (КРС), 15 колтюбінгових операцій та інші роботи.

За минулий рік компанія видобула майже 1,41 млн тонн нафти з конденсатом та 1,09 млрд кубометрів газу, природного і нафтового. Це +3% і +6% до минулорічних показників видобутку. Також "Укрнафта" ввела в експлуатацію вісім нових свердловин на Заході та Сході країни.