У Раді розповіли, коли почнуть розгляд законопроєкту про мобілізацію

Новий законопроєкт уряду про мобілізацію може пройти перше читання у Раді вже цього тижня. Швидкість подальшого розгляду та ухвалення залежить від того, чи вистачить голосів за скорочення процедури та суперечливі норми, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Як зазначається в матеріалі, законопроєкт №10449 вже включений до порядку денного сесії. Наступним важливим етапом стане скорочення термінів подання альтернативних проектів з 14 до 7 днів, для чого потрібне окреме голосування та підтримка щонайменше 226 депутатів. Воно може відбутися не раніше 6 лютого, і якщо нардепи схвалять скорочення термінів, то є шанс розпочати розгляд уже цього тижня.

Потім має відбутися засідання профільного комітету, який підтримає урядову або альтернативну версію (за наявності) - не раніше 6 лютого. Відповідно, винесення до зали на перше читання - не раніше ніж 7 лютого.

Якщо законопроєкт ухвалять у першому читанні, буде голосування за скорочення терміну поправок, теж з 14 до 7 днів. Потім комітет має розглянути правки, не виключено, що не встигне раніше ніж до кінця місяця. Якщо правок буде багато, процедура може затягтися, що змістить дату голосування у другому читанні. Як зазначив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, закон навряд чи набуде чинності до березня, при тому, що він передбачає перехідний період в один місяць.

Позиція "Слуги народу"

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв підтвердив, що перше читання теоретично може бути і цього тижня.

"Чи будуть голоси в залі, важко спрогнозувати. З того, що я чую, у багатьох колег є питання до законопроекту. Але ми також розуміємо, що законопроект про мобілізацію необхідний. Що стосується другого читання, не думаю, що хтось взагалі може спрогнозувати терміни. Все залежить від кількості правок. Може бути умовних 10-20, а може й тисяча" , - розповів він.

Співрозмовник видання у "Слузі народу" підтвердив, що є плани на вівторок проголосувати за скорочення терміну внесення альтернативних проектів до семи днів. Відповідно, за основу його можуть розглянути у парламенті вже 7 лютого. За його оцінкою, голосів для першого читання має вистачити.

За його словами, найбільш дискусійними виглядають норми щодо роботи електронного кабінету, адже далеко не всі мають доступ до інтернету. А також - зі зняттям відстрочки для опікунів людей з III групою інвалідності. Щодо обмежень щодо блокування рахунків та інших прав, то в новій редакції їх застосовуватимуть за ухвалою суду, а не за рішенням голови ТЦК. Тож у частини депутатів перестороги відпали.

Крім того, у Раді, за даними РБК-Україна, справді проговорювалося скорочення терміну подання правок між читаннями до 7 днів. Це у тому випадку, якщо законопроєкт буде проголосовано за основу. Однак співрозмовник видання в СН сумнівається, що рішення про терміни буде схвалено у парламенті. Тим більше з огляду на те, що в цей документ нардепи вже збираються внести багато поправок.