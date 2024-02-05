Глава дипломатії ЄС прибув до Варшави: обговорять Україну

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок прибув до Польщі для переговорів, серед іншого, про Україну, повідомляє Європейська правда.

У Варшаві в Борреля заплановані двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Радославом Сікорським та представниками польського Міноборони, "щоб обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики – від України до Близького Сходу".

"Польща продемонструвала неабияку солідарність, надаючи підтримку Україні у всіх вимірах, включаючи військовий" , – зауважив Боррель.