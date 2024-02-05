Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів майже на 25% – МВС

Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Росіяни атакували Україну понад 1500 разів.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області.

Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.