Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів майже на 25% – МВС
Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Росіяни атакували Україну понад 1500 разів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області.
Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.
"Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам", – зазначив міністр.