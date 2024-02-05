Німецький генерал: Війна закінчиться, коли Україна завдасть поразки РФ

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою.﻿ Про це він розповів у інтерв’ю RND, повідомляє Європейська правда.

У відповідь на запитання, коли завершиться повномасштабна російсько-українська війна, що триває вже майже два роки, Фройдінг сказав: "Вона закінчиться, коли Україна виграє війну" .

Генерал пояснив, що налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, чого українські збройні сили можуть досягти.

"Тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, і тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо" , – додав Фройдінг.

Водночас він сказав, що не прикрашатиме ситуацію з постачанням боєприпасів Україні з боку ЄС та затримкою схвалення допомоги з боку США.

"Однак не лише цифри тут відіграють роль. Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І лише з Німеччини цього року ми, мабуть, зможемо збільшити поставки артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі" , – пояснив генерал.

"Однак постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу", – додав він.