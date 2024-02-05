До України приїхав міністр закордонних справ Португалії

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо у понеділок прибув з візитом до України, повідомляє Європейська правда.

"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", – зазначив він.

Міністри приїхали потягом до Києва. Їхній візит – дводенний, а на порядку денному – війна та відновлення України, повідомили окремо у португальському МЗС.

Muito bom estar de novo em #Kyiv, desta vez com o meu colega João Costa para reiterarmos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia.

Very good to be back in #Kyiv, with my colleague Education Minister João Costa, to reiterate our support for Ukraine's reconstruction.

???????????????????? https://t.co/ebYTYSmN6B — João Cravinho (@JoaoCravinho) February 5, 2024

Кравіньо приїздив до України для святкування Дня незалежності у 2022 році.

У травні 2023 року до Португалії з візитом навідався глава МЗС Дмитро Кулеба, де проводив переговори з Кравіньо. Тоді стало відомо, що Португалія не передаватиме Україні свої F-16, але готова допомогти з навчанням пілотів.