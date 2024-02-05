До України приїхав міністр закордонних справ Португалії
Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо у понеділок прибув з візитом до України, повідомляє Європейська правда.
"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", – зазначив він.
Міністри приїхали потягом до Києва. Їхній візит – дводенний, а на порядку денному – війна та відновлення України, повідомили окремо у португальському МЗС.
Кравіньо приїздив до України для святкування Дня незалежності у 2022 році.
У травні 2023 року до Португалії з візитом навідався глава МЗС Дмитро Кулеба, де проводив переговори з Кравіньо. Тоді стало відомо, що Португалія не передаватиме Україні свої F-16, але готова допомогти з навчанням пілотів.