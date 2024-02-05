На Куп'янсько-Лиманському напрямку РФ посилює штурмові групи – речник ЗСУ

За добу Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку ліквідували майже 200 окупантів, на Бахмутському - понад 90. На окремих ділянках фронту РФ посилює штурмові групи, але ознак підготовки до активніших бойових дій немає. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що по всій смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" обстановка залишається напруженою, проте контрольованою.

"За минулу добу на Лиманському напрямку противник здійснив 9 авіаударів, використовуючи штурмовики Су-34, керовані авіабомби та армійську авіацію. Також ворог 27 разів використовував FPV-дрони та здійснив 627 обстрілів по позиціях наших захисників. Нашим оборонцям вдалося ліквідувати - вбити та поранити - 199 окупантів та знищити ще 45 одиниць техніки" , - повідомив Євлаш.

На Бахмутському напрямку, зауважив речник, ворог намагається переходити до локальних, але безуспішних штурмів. Зараз дуже складні погодні умови, що ускладнює переміщення техніки і піхоти, тому в пріоритеті у ворога "м'ясні штурми".

"Малі піхотні групи під прикриттям спочатку артилерії, а потім вже FPV-дронів виходять на "м'ясні штурми", які відбиваються нашими захисниками. Так, за минулу добу противник завдав 71 удар дронами-камікадзе по позиціях українських військових у районі Бахмута та провів 406 обстрілів" , - додав речник.

Євлаш повідомив, що на Бахмутському напрямку ліквідовано 92 окупанти, знищено 58 одиниць ОВТ, один склад з боєприпасами та два укриття противника.

Речник відзначив, що ворог відчуває брак своїх боєприпасів і намагається компенсувати їх за рахунок постачання з Північної Кореї.

Відповідаючи на запитання, чи є ознаки підготовки ворога до активніших бойових дій, Євлаш повідомив, що наразі вони не фіксуються. Водночас на окремих ділянках ворог посилює свої штурмові групи.

"Наразі як такої підготовки до серйозних наступальних дій по всіх напрямках ми не спостерігаємо, проте на деяких ділянках фронту ворог перекидає свої підрозділи, знімає їх з інших, менш пріоритетних ділянок, продовжує готувати резерви для майбутньої участі в бойових діях" , - повідомив Євлаш.

Він додав, що у зв'язку з великими втратами ворога час підготовки мобілізованих суттєво скоротився. Так, якщо вони раніше витрачали на підготовку своїх піхотинців 3-4 місяці, то зараз вдвічі менше.