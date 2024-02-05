Внаслідок удару по Лисичанську загинув посадовець "ЛНР"

Під час обстрілу пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ загинув так званий "міністр надзвичайних ситуацій ЛНР" Олексій Потелещенко, повідомляє Українська правда.

"Серед загиблих унаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську минулої суботи міністр надзвичайних ситуацій ЛНР Олексій Потелещенко", – повідомили пропагандистські ресурси РФ.

Гауляйтер окупованої Луганщини Леонід Пасічник підтвердив загибель колаборанта. За його словами, "під час жорстокого обстрілу пекарні в Лисичанську загинув міністр надзвичайних ситуацій Луганської народної республіки, полковник Олексій Олександрович Потелещенко".

Згодом гауляйтер Лисичанська Едуард Сахненко повідомив, що під час удару по пекарні загинули ще два місцеві депутати-колаборанти - Артем Тростянський та Іван Жушма.

Нагадаємо, окупанти в суботу заявили про обстріл пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ і загибель 28 "мирних жителів". Українська сторона не коментувала подію.