Кличко прокоментував можливу відставку Залужного

Київський міський голова Віталій Кличко висловив свою думку в контексті обговорення відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та попередив, що суспільство не впевнено в позитивних наслідках зміни військового керівництва, повідомляє Українська правда.

"Багато в чому завдяки саме Залужному українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою. Як військовий у війну генерал Валерій Залужний пройшов багато складних моментів. Тільки він сам знає, скільки насправді…" , – заявив Кличко.

За його словами, у питанні відставки головнокомандувача "політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави".

Кличко висловив сподівання, що влада розуміє серйозність кроків, які планує та відповідальність за це.

"Бо сьогодні, коли Україна бореться буквально за своє існування, головне - боєздатність і злагодженість армії та єдність суспільства. Чи спрямовані анонсовані натяками рокіровки саме на це? Суспільство не впевнене. І на це треба зважати. Та припинити нарешті політичні інтриги й внутрішню боротьбу" , – зазначив він.

Кличко додав, що єдине, за що сьогодні потрібно поротися, це перемога України у війні проти агресії Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що міркує про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил. І, як повідомили декілька джерел у команді президента і в військових колах, в Офісі президента також консультуються про заміну начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.