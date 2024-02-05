У січні зафіксовано рекордний експорт за час вторгнення – Мінекономіки

У січні 2024 року Україна вийшла на рекордний за час широкомасштабного вторгнення показник фізичних обсягів експорту - вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції﻿ Про це заявили у міністерстві економіки, повідомляє Економічна правда.

"Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року.

З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом" , - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, у січні до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці UNITY. Вартість страховки вказаного судна - 0,75% від вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії BCGI, додали в міністерстві.

"Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більшу виручку. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери.

А це стане можливим лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і фактично використовується для експорту української продукції" , - додала Свириденко.

Програма страхування суден Unity, яку уряд України реалізує спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT, покликана здешевити страхування морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів в територіальних водах України, що сприятиме в тому числі збільшенню обсягів українського експорту, нагадали в міністерстві.

Загальний обсяг покриття за програмою становить 50 млн доларів.

"За підрахунками, запропонований механізм страхування дозволить здешевити вартість страхування зерна в середньому приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн" , - йдеться у повідомленні.

В уряді розраховують, що в перспективі подібні страхові інструменти будуть розширені і на інші види експорту.