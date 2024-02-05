Посадовець Верховного суду виправдовував РФ та очікував захоплення Львова – СБУ

Правоохоронці виявили чиновника з Верховного суду України, який виправдовував агресію РФ і бажав захоплення Львова окупантами, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Служба безпеки зібрала доказову базу на голову одного зі структурних підрозділів Верховного суду України.

Чиновник виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України.

"У розпорядженні СБУ - записи розмов, у яких фігурант заперечує суверенітет України та пропонує віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області" , - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Очікував на окупацію Львова

У спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.

Крім того, посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

"Фігурант висловлював свої сподівання на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму" , - пише СБУ.

Що йому загрожує

Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

мобільні телефони та комп'ютери з доказами злочинних дій;

майже 300 необлікованих патронів до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчинених службовою особою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.