Беларускі Гаюн: У Білорусі помітили ешелон з військовою технікою

Ешелон з військовою технікою було помічено у понеділка, 5 лютого, у місті Жабинка, яке знаходиться на заході Берестейської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.

За даними спостерігачів, вранці понеділка в Жабинці був помічений ешелон із білоруською технікою. У складі ешелону було мінімум: 5 БМП-2, 1 МТ-ЛБ і один вантажний вагон.

Відомо, що склад очікував на локомотив для подальшого руху.

"Мета перекидання військових невідома. МО РБ (поки що) не повідомляло про проведення будь-яких навчань у Брестській області," - сказано у повідомленні.

Однак раніше повідомлялось, що районі села Саки, Жабінківського району, знаходиться "вузол опору Кобринського укріпленого району". Це один з опорних пунктів так званої "Лінії Хреніна".

Її почали будувати ще у 2023 році - це система окопів, траншей та бліндажів, а також вогневих позицій. Тоді білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що це підготовка до захисту у разі нападу. Від окопів до міста Жабинка - близько 5 км, до кордону з Польщею у бік Бреста - 28 км. До кордону з Україною - 47 км.

За оцінкою розслідувачів, біля села Саки у Жабінківському районі Брестської області будують "щонайменше опорний пункт, який може бути частиною укріпленого району".

"Таким чином, переміщення можуть бути пов'язані з перекиданням підрозділу (мотострілецької роти) однієї з механічних бригад Західного оперативного командування для проведення навчань на базі "Лінії Хреніна", як це відбувалося раніше" , - пише "Гаюн".

Окрім цього у Білорусі помічено активність авіації на аеродром "Осівці". Там прилетіли шість вертольотів 50-ї змішаної авіаційної бази: три Мі-8 і три Мі-24.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.

Армія РФ тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчання", що проходять понад 80 тижнів.

Нагадаємо, Білорусь вчергове продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.