Вступ Швеції до НАТО: депутати від партії Орбана бойкотували голосування

Депутати від партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Члени партії Орбана "Фідес" не прийшли на засідання в понеділок, яке угорська опозиція скликала для ратифікації вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

Наступна можливість ратифікації буде 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул.

Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.

Прем'єр Орбан каже, що його уряд підтримує вступ Швеції, але відповідний законопроєкт застряг у парламенті з середини 2022 року.

Законодавці угорської керівної партії, які перебувають під жорстким контролем Орбана, пообіцяли відкласти ратифікацію до візиту прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, який вони вважають необхідним для того, щоб загладити провину Стокгольма за нібито критику щодо відступу Угорщини від демократії.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта" , – заявив "Фідес".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня заявив, що вважає за краще приїхати до Угорщини тільки після того, як парламент у Будапешті ухвалить рішення про ратифікацію шведського членства.