Нідерланди готують для України ще шість винищувачів F-16

Нідерланди готують для передачі Україні ще шість багатоцільових винищувачів F-16, довівши їхню загальну кількість до 24, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16. Загальна кількість складає раніше обіцяні Україні 24 F-16" , — написала вона.

Міністр наголосила, що "перевага у повітрі має важливе значення для протидії російській агресії".

Defensie gaat 6 extra F-16's gereedstellen voor levering aan Oekraïne. Daarmee komt het totaal op 24 F-16’s. Luchtoverwicht van ???????? is essentieel om de Russische agressie tegen te gaan.https://t.co/IdKB2WSGSu#StandWithUkraine — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 5, 2024

Як повідомлялось, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в комплекті до винищувачів F-16 Україна отримає і ракети з дальністю ураження цілей на 300-500 км.