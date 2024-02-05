Нідерланди готують для України ще шість винищувачів F-16
Нідерланди готують для передачі Україні ще шість багатоцільових винищувачів F-16, довівши їхню загальну кількість до 24, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомила у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
"Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16. Загальна кількість складає раніше обіцяні Україні 24 F-16", — написала вона.
Міністр наголосила, що "перевага у повітрі має важливе значення для протидії російській агресії".
Як повідомлялось, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в комплекті до винищувачів F-16 Україна отримає і ракети з дальністю ураження цілей на 300-500 км.