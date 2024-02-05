Школи Сум закривають на карантин через епідемію грипу та ГРВІ

З вівторка, 6 лютого, школи Сум закривають на карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє міська рада Сум.

За даними відомства, минулого тижня медики зареєстрували 2670 випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 у місті. Це на 28% більше показників попереднього тижня.

Із загальної кількості недужих діти становлять 45% - це 1206 хворих. Також відомо, що зменшилась кількість хворих на COVID-19 - 31 пацієнт проти 41. А ось кількість хворих на хворих на грип зросла 68 випадків проти 28.

У зв'язку з цим з 06.02.2024 року по 10.02.2024 року всі заклади загальної середньої освіти міста переводяться на дистанційне навчання.

Карантин в школах України

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Як повідомили у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ГРВІ.

Також відомо, що з 5 по 9 лютого на карантин закриті навчальні заклади міста Ужгород.