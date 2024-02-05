Боррель розповів про підготовку 13-го пакету санкцій проти Росії

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Польщі 5 лютого розповів про підготовку 13-го пакета санкцій проти Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Боррель підтвердив, що новий пакет готується й стосуватиметься "багатьох людей та інституцій, компаній із різних країн, які беруть участь в обході санкцій".

"Остаточної домовленості між країнами-членами (щодо санкцій. – Ред.) ще немає", – додав він, пояснивши відмову говорити про майбутні обмеження детальніше.

"Але новий пакет санкцій проти Росії з'являється щомісяця для того, щоб покарати тих, хто несе відповідальність за агресію проти України і за економічні схеми, які дозволяють Росії продовжувати годувати свою військову машину", – запевнив топдипломат ЄС.

ЗМІ раніше довідались, що ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Як стверджувалось, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, щоб він був прийнятий швидко.

Очікується, що санкції будуть ухвалені до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.