Міністр у справах ветеранів України написала заяву про відставку

Юлія Лапутіна вирішила подати у відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Її заява надійшла до Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомленняа спікера Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"До Верховної ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України" , - написав Стефанчук.

Фото: заява Лапутіної (facebook.com/stefanchuk.official)

При цьому він зазначив, що заяву Лапутіної розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради.

Що відомо про Лапутіну

Варто зауважити, що Лапутіна народилася 1967 року в Києві. Вона здобула психологічну та педагогічну освіту.

З 1992 року вона розпочала службу в Службі безпеки України, була оперуповноваженою підрозділом контррозвідки.

Пізніше служила старшим офіцером у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ.

Лапутіна допомагала обороняти Україну після початку російського вторгнення у 2014 році. Займалася розвідкою і не лише.

25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора та стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Вже 18 грудня 2020 року її призначили міністром у справах ветеранів України.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.