Bloomberg: РФ реєструє танкери під прапорами Габону, щоб сховатися від санкцій

США посилюють санкційний тиск щодо перевізників російської нафти, тож Кремль шукає нові способи, щоб заховати свій "тіньовий флот" від обмежень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що кількість суден, які перейшли під прапор африканської країни, зросла вп'ятеро минулого місяця, порівнюючи із середньомісячним показником за 2023 рік.

Це означає, що наприкінці січня під прапором Габону було понад 100 суден "тіньового флоту" порівняно з 20 роком раніше.

"Реєстр прапорів Габону почав набирати популярність як зручний прапор, пропонуючи зацікавленим сторонам простий і дешевий притулок" , - сказав генеральний директор і співзасновник Windward AI Амі Деніел.

За його словами, цей крок спрямований на те, щоб уникнути уваги регулюючих органів.

США посилюють контроль за санкціями проти РФ

Останніми місяцями США та їхні союзники посилюють обмеження цін на експорт російської нафти, націлюючись на трейдерів і фірми, які допомагають перевозити нафту вище цінової стелі.

За словами Деніела, регулювальні органи також посилюють контроль над кількома країнами, суднові реєстри яких зазвичай асоціюються з незаконною діяльністю.

"Такі прапори, як Ліберія, Сент-Кітс і Невіс тощо, піддаються серйозній атаці з боку регулюючих органів, що робить їх менш привабливими для зловмисників" , - сказав він.

У четвертому кварталі 2023 року до трійки країн із найбільшим прапором для кораблів "тіньового флоту" входили Панама, Ліберія і Росія.

Росія активно ховає свої танкери

У матеріалі зазначено, що близько 50 суден, які отримали прапор Габона минулого місяця, втратили прапори Ліберії та Панами і належали компаніям, що базуються в Росії. Усі судна мають зареєструватися в державі прапора, яка потім забезпечує дотримання міжнародних морських правил відповідно до законів ООН.

"Тіньовий флот", що характеризується непрозорим володінням і використанням обманних методів, як-от відключення систем стеження, швидко розширився після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Обмеження США на російську та іранську нафту, а також попередні обмеження на венесуельські вантажі створили процвітаючу торгівлю для цих старих суден, що працюють поза контролем Заходу" , - пише Bloomberg.

Посилення санкцій

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

Нещодавно США ввели нові санкції за перевезення російської нафти. Під обмеження потрапили майже 20 танкерів.