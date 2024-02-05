Антикорпуційни комітет рекомендував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію

Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила членкиня комітету Вікторія Сюмар.

"Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості.

І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника".

За словами Сюмар, у законопроєкті все виписано "знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… ми запропонували як його доопрацювати".