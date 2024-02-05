Командувач ВМС вважає, що Кримський міст не достоїть до кінця 2024 року

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа вважає, що збудований росіянами Кримський міст не достоїть до кінця 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Під час розмови журналіст запитав у Неїжпапи про Кримський міст і те, що очікувати у відношенні до нього. На це Неїжпапа заявив, що вважає, що до кінця року Кримський міст не вистоїть.

"Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно (його не буде)" , - сказав командувач.

Він ствердно відповів на запитання, чи можна вважати Кримський міст потенційно "небіжчиком" і додав, що знає, як це зробити.

Удари Сил оборони по Кримському мосту

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі. Так, у жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

Додамо також, що у листопаді минулого року в ГУР Міноборони заінтригували кадрами, відзнятими поблизу Кримського мосту.