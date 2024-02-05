Трамп закликав Сенат не голосувати за компромісну угоду за допомогою для України

Колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

На думку експрезидента США, "лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон".

"Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію", – написав він.

Trump opposes Biden border invasion bill -- "CLOSE THE BORDER NOW" pic.twitter.com/ULJlZIJqkb — Tom Fitton (@TomFitton) February 5, 2024

Нагадаємо, напередодні Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.

Президент США Джо Байден своєю чергою закликав якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт.