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ОВА: Російські війська обстріляли Сумську область, є загиблий

ОВА: Російські війська обстріляли Сумську область, є загиблий
Фото: Facebook

Російська армія обстріляла місто Ворожба в Сумській області; загинув чоловік, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що о 17 годині росіяни обстріляли з РСЗВ місто Ворожба. Зафіксовано 8 вибухів.

"Унаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його мати — травмована. Також травм зазнала ще одна людина", — йдеться в повідомленні.
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За попередньою інформацією пошкоджено п'ять житлових будинків, господарські будівлі, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога.

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