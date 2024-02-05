ОВА: Російські війська обстріляли Сумську область, є загиблий
Російська армія обстріляла місто Ворожба в Сумській області; загинув чоловік, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що о 17 годині росіяни обстріляли з РСЗВ місто Ворожба. Зафіксовано 8 вибухів.
"Унаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його мати — травмована. Також травм зазнала ще одна людина", — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією пошкоджено п'ять житлових будинків, господарські будівлі, електричні мережі, інтернет-зв'язок.
На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога.