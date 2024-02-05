У короля Британії Чарльза діагностували рак
У короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували онкологічне захворювання, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Букінгемський палац.
Зазначається, що король почав регулярне лікування сьогодні, 5 лютого.
Він продовжить виконувати державні обов'язки, але на час лікування відійде від публічної діяльності.
У заяві палацу сказано, що король "залишається цілком позитивно налаштованим щодо свого лікування та з нетерпінням чекає на повернення до виконання повноцінних державних обов’язків якомога швидше".
"Його Величність вирішив повідомити про свій діагноз, щоб запобігти спекуляціям, та сподіваючись, що це сприятиме розумінню громадськістю всіх людей у світі, які хворіють на рак", — йдеться у заяві палацу.
Король відкладе свої публічні виступи, і очікується, що інші старші члени королівської сім’ї допоможуть замінити його під час лікування.
Хоча Чарльз призупинить свої публічні заходи, 75-річний король продовжить виконувати свою конституційну роль глави держави.
Жодних подробиць щодо стадії раку чи прогнозу поки немає.