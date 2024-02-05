Суд посадив директора "Львівського арсеналу" під неповний домашній арешт

Вищий антикорупційний суд застосував до директора "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати визначене в ухвалі житло з 12 години дня до 8 години ранку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє громадська організація "Центр протидії корупції" у T﻿﻿elegram.

За інформацією ГО, також Збітнєв повинен буде дотримуватися ряду обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет.

Прокурор просив призначити варту із заставою у понад 268 млн грн. Захист же натомість просив не призначати запобіжний захід узагалі або призначити домашній арешт на 20 годин щодоби: з 12 години дня до 8 години ранку наступного дня.

27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони, менеджерам компанії "Львівський арсенал" і представнику іноземної фірми було повідомлено про підозру у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

За версією слідства, Збітнєв у цій схемі відповідав за: