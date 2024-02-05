Міністр оборони Норвегії закликав готуватися до можливого конфлікту з Росією

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам закликав країну бути готовою до можливого конфлікту навіть після завершення повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повідомляє VG, він сказав під час лекції у Військовому товаристві Осло ввечері 5 лютого.

Очільник норвезького оборонного відомства підкреслив, що в РФ були знищені паростки демократії, і "ніщо не вказує на те, що Росія стане такою, як ми".

"Тих небагатьох росіян, які наважуються протестувати, кидають до в'язниці або відправляють на війну. Там їх використовують як гарматне м'ясо. Там немає опозиції, немає свободи преси, немає громадянського суспільства, якому дозволено представляти будь-яку контрсилу проти все більш авторитарного режиму", – додав він.

Грам підкреслив, що така Росія "залишиться з нами надовго", а отже, навіть після завершення війни в Україні загроза з її боку зберігатиметься.

"Ми повинні бути готові до того, що Росія може переоцінити свої плани і те, де вона розміщує свої сили у відповідь на членство Фінляндії і Швеції в НАТО", – додав голова Міноборони Норвегії.

У зв’язку з цим він наголосив на важливості збільшення інвестицій в оборону, навчань і покращення взаємосумісності норвезьких збройних сил із союзниками в Альянсі.

Нагадаємо, схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн.

Приміром, міністр оборони Німеччини припускає, що Росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років.

А головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.