ISW: РФ посилює меседжі про поділ території України для Заходу

Кремль посилює риторику гіпотетичного поділу України і хапається за не пов'язані з цим теми.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

На думку військових аналітиків це робиться для того, щоб нормалізувати наратив про поділ у західних дискусіях про Україну. Відтак, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 5 лютого, що нібито європейські плани будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова є свідченням визнання Заходом того, що Львів стане "новою столицею України в межах [Львівської області]", після закінчення війни Росії в Україні.

ISW наголошує, що цей план, зокрема, не має нічого спільного з українськими кордонами або закінченням війни в Україні і є незалежним європейським інфраструктурним проєктом.

Примітно, що Медведєв розмістив свої заяви на своєму англомовному акаунті X (колишній Twitter), а не на російськомовному акаунті Telegram. Це свідчить про те, що його заява була розрахована на міжнародну аудиторію, а не на внутрішню російську аудиторію.

ISW зазначив, що заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно сконструйовану державу.

Це робиться, щоб зменшити військову підтримку України з боку Заходу і нормалізувати західні дискусії, які підштовхують Україну до передачі значної частини своєї території і населення Росії, як легітимного способу завершення війни.

Аналітики також відзначили, що президент Росії Володимир Путін та інші російські високопосадовці нещодавно відновили наратив, в якому вторгнення в Україну розглядається як історично виправдане імперське завоювання.

В грудні 2023 року вони запропонували переважно російськомовній аудиторії, що Росія та європейські держави можуть розділити Україну і залишити її як "суверенну" державу в межах Львівської області. Це згодом привернуло певну увагу з боку кількох правонаціоналістичних центральноєвропейських політиків.

За оцінками ISW, Путін продовжує дотримуватися своїх максималістських цілей в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу.

Ключові висновки ISW за 5 лютого