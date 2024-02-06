У Бєлгородській області РФ заявили про атаку безпілотників, пошкоджені будівлі

У ніч на 6 лютого у місті Губкін Бєлгородської області Росії пролунали вибухи, влада заявляє про атаку дронів.﻿﻿ Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.

За його словами, внаслідок падіння безпілотника та його подальшої детонації постраждалих немає.

Пошкоджень зазнали чотири приватних домоволодіння: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що перехопили над Бєлгородською областю сім безпілотників.