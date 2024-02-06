У Бєлгородській області РФ заявили про атаку безпілотників, пошкоджені будівлі
У ніч на 6 лютого у місті Губкін Бєлгородської області Росії пролунали вибухи, влада заявляє про атаку дронів. Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.
За його словами, внаслідок падіння безпілотника та його подальшої детонації постраждалих немає.
Пошкоджень зазнали чотири приватних домоволодіння: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.
Згодом у Міноборони РФ заявили, що перехопили над Бєлгородською областю сім безпілотників.