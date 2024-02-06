Курс валют НБУ на 6 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 6 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 5 лютого знизився до рівня 37.55 за 1 долар.

Євро подешевшав на 51 коп. до 40.37 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 1 коп. до 4.12 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,16 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 69 коп. до 43.20 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.32 за 1 польський злотий.