Курс валют НБУ на 6 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 6 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 5 лютого знизився до рівня 37.55 за 1 долар.
Євро подешевшав на 51 коп. до 40.37 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 1 коп. до 4.12 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,16 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 69 коп. до 43.20 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.32 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.554 400
|EUR
|Євро
|40.374 700
|RUB
|Рубль
|0.412 440
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.160 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.200 700
|PLN
|Польський злотий
|9.319 600