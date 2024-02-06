Close button

Конкурентка Трампа на республіканських праймериз попросила про захист

Конкурентка Трампа на республіканських праймериз попросила про захист
Фото: Gage Skidmore

Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала.﻿﻿ Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

Гейлі є найбільшим суперником Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році.

Журналістам WSJ Гейлі підтвердила заявку на захист:

"У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити".

Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Журналістам не відповіли на запитання які саме погрози вона отримувала.

Наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену.

На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль.

Новини

Популярні теми форуму

analytics