Конкурентка Трампа на республіканських праймериз попросила про захист

Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала.﻿﻿ Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

Гейлі є найбільшим суперником Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році.

Журналістам WSJ Гейлі підтвердила заявку на захист:

"У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити".

Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Журналістам не відповіли на запитання які саме погрози вона отримувала.

Наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену.

На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль.