Міністр юстиції відреагував на стеження СБУ за журналістами Bihus.Info

Міністр юстиції Денис Малюська на тлі скандалу зі стеженням за журналістами-розслідувачами Bihus.Info вважає, що в Україні необхідно посилити контроль за діями спецслужб, повідомляє Українська правда.

"Передивився сюжет BIHUS.Info. Пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби…

За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, президент та прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація УСІХ гілок влади. Імхо, нам потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни" , – зазначив Малюська.

Водночас, вважає міністр, у роботі за кордоном (в РФ зокрема) та на фронті СБУ – "красавчіки", там все добре і чіпати їх не варто.

На думку Малюськи, враховуючи увагу міжнародних медіа, прикуту до України, у України є не більше як доба, щоб показати "правильну реакцію" та зробити "правильні меседжі".

Стеження за журналістами Bihus.Info: що відомо

16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

5 лютого журналісти-розслідувачі з Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.

31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.