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Росія за добу втратила 1000 військових і 35 бронемашин – Генштаб

Росія за добу втратила 1000 військових і 35 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 1020 своїх військових, 17 танків, 35 бронемашин, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 390 580 (+1 020) осіб,
  • танків − 6 365 (+17) од,
  • бойових броньованих машин − 11 857 (+35) од,
  • артилерійських систем − 9 367 (+18) од,
  • РСЗВ − 979 (+0) од,
  • засобів ППО − 665 (+1) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 173 (+0) од,
  • крилатих ракет − 1 848 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 24 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 453 (+41) од,
  • спеціальної техніки − 1 496 (+10) од.

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