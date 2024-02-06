Росія за добу втратила 1000 військових і 35 бронемашин – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 1020 своїх військових, 17 танків, 35 бронемашин, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 390 580 (+1 020) осіб,
- танків − 6 365 (+17) од,
- бойових броньованих машин − 11 857 (+35) од,
- артилерійських систем − 9 367 (+18) од,
- РСЗВ − 979 (+0) од,
- засобів ППО − 665 (+1) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 173 (+0) од,
- крилатих ракет − 1 848 (+0) од,
- кораблів/катерів − 24 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 453 (+41) од,
- спеціальної техніки − 1 496 (+10) од.