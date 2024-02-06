Росія за добу втратила 1000 військових і 35 бронемашин – Генштаб

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 1020 своїх військових, 17 танків, 35 бронемашин, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали: