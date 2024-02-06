У нових санкціях ЄС буде понад 200 імен та найменувань – ЗМІ

До другої річниці війни в Україні 24 лютого в ЄС готують новий пакет санкцій проти Росії, в який увійде понад 200 імен та найменувань. Про це стало відомо Німецькому агентству преси, повідомляє Європейська правда.

Нові заходи передбачають значне розширення переліку осіб та установ, чиї активи в ЄС мають бути заморожені.

Крім того, під санкції мають потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Згідно з планами, додаткові каральні заходи можуть торкнутися значно більше 200 осіб і компаній.

ЗМІ раніше довідались, що ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Як стверджувалось, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, щоб він був прийнятий швидко.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Польщі 5 лютого розповів про підготовку 13-го пакета санкцій проти Росії, але сказав, що остаточної згоди ще немає.