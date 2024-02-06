Хусити атакували британське судно у Червоному морі

Британське вантажне судно зазнало нападу в Червоному морі сьогодні вранці, за два дні після того, як Велика Британія і США спільно розпочали нову серію авіаударів по хуситах у Ємені.﻿ Про це повідомляє The Independent, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Судно отримало незначні пошкодження після попадання снаряда під час обстрілу узбережжя єменського міста Ходейда, повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

Судно, що розташоване за 57 морських миль на захід від Ходейди, повідомило, що в його лівий борт випустили снаряд, а ліворуч від нього було помічено невелике судно.

Снаряд пройшов над палубою і завдав невеликих пошкоджень вікнам містка, йдеться в записці UKMTO, отриманій після опівночі.

За даними компанії Ambrey, що займається питаннями безпеки на морі, генеральне вантажне судно під прапором Барбадосу зазнало фізичної шкоди від безпілотного літального апарату під час плавання на південний схід Червоним морем.

Ніхто не постраждав, судно здійснило маневр ухилення і продовжило свій шлях.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.