РФ намагається відкрити КНДР доступ до фінансів в обмін на боєприпаси – NYT

Москва намагається допомогти Пхеньяну отримати доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на ракети та боєприпаси. Росія вже розблокувала заморожені північнокорейські активи на мільйон доларів.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в публікації, минулого місяця Білий дім заявив, що має докази того, що Північна Корея постачала Росії балістичні ракети. Згідно з аналізом британського аналітичного центру з безпеки, Пхеньян також відправив до 2,5 млн до снарядів для війни з Україною.

Хоча незрозуміло, чи Росія надала Північній Кореї військові технології, нові банківські зв'язки стануть ще однією ознакою розвитку відносин між двома країнами. Розширення партнерства, швидше за все, надало Півночі сміливості, оскільки в останні місяці він виступив із потоком войовничих загроз, кажуть офіційні особи США.

За словами представників розвідки, Росія дозволила розблокувати 9 млн. доларів з 30 млн. доларів заморожених північнокорейських активів, що зберігаються в російській фінансовій установі. Ці гроші, за їхніми словами, збіднілий Пхеньян використовуватиме для покупки сирої нафти.

Крім того, за словами представників розвідки, північнокорейська підставна компанія нещодавно відкрила рахунок в іншому російському банку, що свідчить про те, що Москва можливо допомагає Пхеньяну обійти санкції ООН, які забороняють більшості банків вести бізнес з Північною Кореєю. Ці санкції задушили економіку КНДР та значною мірою відрізали країну від міжнародних фінансових мереж.

Новий банківський рахунок відкрито у Південній Осетії, окупованому Москвою регіоні Грузії.

Вимоги Пхеньяну

Високопосадовець, який також побажав залишитися анонімним, сказав, що ці домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея вимагатиме від Росії за постачання зброї.

На думку експертів, доступ до фінансових мереж – лише один пункт у списку бажань Північної Кореї. За їхніми словами, Північ найбільше хоче від Росії військової техніки, такої як супутникові технології та атомні підводні човни.

Тісніші зв'язки вже принесли дипломатичні плоди. Після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на сході Росії минулої осені, Путін зустрівся в січні з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі в Москві.

За даними державних ЗМІ Північної Кореї, під час цієї зустрічі Путін дав зрозуміти, що він незабаром може відвідати Пхеньян, що стане його першою поїздкою до столиці Північної Кореї майже за 25 років.

Санкції ООН

Банківські угоди можуть мати важливе значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшої частини своєї економіки. Відносини можуть сприяти скоєнню угод як усередині Росії, а й її межами. Північна Корея могла б використовувати зв'язки Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину та Південну Африку, які все ще торгують з Росією після того, як вона піддалася міжнародним санкціям через війну проти України.

Якщо Москва дозволить Північній Кореї використовувати російські банки або звільнить заморожені активи, уряд "перейде Рубікон готовності мати справу з Північною Кореєю і бути фінансовим та комерційним шахраєм", сказав Хуан С. Сарате, колишній помічник міністр фінансів США та експерт із фінансових злочинів.

Організація Об'єднаних Націй та США запровадила низку санкцій проти Північної Кореї у відповідь на заборонені нею випробування ядерної зброї. Банківські санкції були однією з проблем для північнокорейців і причиною того, що вони винахідливо підходили до створення своїх фінансових мереж, включаючи використання криптовалют, сказав Сарате.

Для Росії фінансові операції можуть бути прийнятнішими, ніж постачання ядерних та інших технологій.

Хоча обидві країни "тепер могли б дружити з вигодою", сказав Су Кім, колишній аналітик ЦРУ по Північній Кореї, їхня довіра не настільки велика, щоб Росія "видала свої цінні секрети".

Експерти заявили, що Росія діятиме обережно, оскільки вона, як і раніше, пам'ятає про санкції ООН як постійний член Ради Безпеки. Росія, за їхніми словами, можливо, вірить, що зможе обійти санкції у якийсь сумнівний спосіб.

Крім банківських відносин Росія може просто обмінювати товари, які потрібні Півночі, в обмін на її зброю.