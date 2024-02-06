У ЄС попередньо домовилися про створення Українського фонду на 50 млрд євро

Рада ЄС і Європарламент в понеділок досягли попередньої домовленості про створення нового спеціального інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, а також для підтримки її зусиль у проведенні реформ на шляху до вступу в ЄС, повідомляє Європейська правда.

Український фонд у розмірі 50 млрд євро об'єднає бюджетну підтримку України з боку ЄС в один єдиний інструмент, що забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку на період 2024-2027 років.

"Український фонд дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених загарбницькою війною Росії.

Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та модернізацію, необхідні для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС" , – заявив Вінсент ван Петегем, міністр фінансів Бельгії, яка головує у Раді ЄС.

Структура програми для України складатиметься з трьох компонентів:

Компонент I: Уряд України підготує "Український план", в якому будуть викладені його наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС.

Компонент II: В рамках інвестиційної програми ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ.

Компонент III: Допомога у вступі до Євросоюзу та інші заходи підтримки, що допомагають Україні адаптуватися до законодавства ЄС та здійснювати структурні реформи на шляху до майбутнього членства.

Україна може запросити, в рамках "Українського плану", попередній платіж у розмірі до 7% від суми програми.

Передумовою підтримки України в рамках фонду буде те, що Україна продовжуватиме підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, в тому числі прав осіб, які належать до меншин.

З метою оцінки виконання плану, регламент передбачатиме систему показників, яка допоможе легко відстежувати прогрес у виконанні різних якісних та кількісних кроків, включаючи огляд соціальних, економічних та екологічних елементів "Українського плану".

Попередня угода підлягає затвердженню Радою ЄС та Європарламентом, перш ніж текст зможе пройти офіційну процедуру ухвалення. Після ухвалення вона буде опублікована в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності наступного дня. Регламент застосовуватиметься одразу після набуття ним чинності.

Нагадаємо, лідери ЄС минулого четверга подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.