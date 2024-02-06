Окупанти вивчають нові маршрути для ракетних атак – Гуменюк

Російські окупаційні війська напередодні випустили по Миколаївщині ракету Х-59, цілком імовірно, що це "розвідка боєм". Ворог перевіряє українську систему ППО, вивчає нові маршрути та готується до чергових ракетних атак. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію на півдні України, повідомляє Укрінформ.

"За вчорашній день ворог застосував точкову ракетну атаку там, де зміг застосувати тактичну авіацію з акваторії Чорного моря по Миколаївщині. Була випущена ракета типу Х-59, і, цілком імовірно, це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем ППО.

Ми бачимо, що пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку наступних атак. Але і в цих проміжках ось такі точкові атаки - це теж ознака ворожого тероризму. Вони застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів" , - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни вишукують способи протидії Силам оборони та намагаються підвищувати ефективність на інших напрямках.

За її словами, ворог усвідомив, що втрата російських літаків на півдні цілком реальна, тож, заходячи з акваторії Чорного та Азовського морів, намагається виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний.

Коментуючи обстріл Херсонщини напередодні, Гуменюк відзначила, що ворог продовжує тиснути на херсонців, і не тільки на мешканців обласного центру, а в цілому на мешканців області, зокрема, її прибережних населених пунктів. Наразі застосування ворогом авіації не таке активне, як раніше, однак російські окупанти намагаються завдавати болючих ударів по цивільній інфраструктурі, прицільно б’ють по скупченню людей, цілять по спецтранспорту ДСНС та поліції.