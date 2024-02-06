Виробники алюмінію у ЄС вимагають від ембарго на імпорт металу з РФ – Politico

Європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн Євросоюзу вимагають від ЄС запровадити ембарго на імпорт металу з Росії в межах нового пакета санкцій проти РФ. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

Борючись з високими цінами на енергоносії та дешевою іноземною конкуренцією, європейські виробники алюмінію сподіваються, що санкції проти РФ, яка залишається третім за величиною виробником цього металу у світі, можуть принести певне полегшення.

Тому асоціація виробників алюмінію ЄС закликає Брюссель повністю припинити імпорт з Росії, заявляючи, що виробники вже "прискорили" свою адаптацію до нових умов ринку.

Втім дипломати ЄС заявили Politico, що навряд чи повну заборону на метал запровадять до 24 лютого, оскільки ця пропозиція від Литви, Естонії, Латвії та Польщі, швидше за все, зіткнеться з опозицією з боку таких промислових країн, як Італія, що чинять опір заходам, які можуть призвести до підвищення цін.

Європейські промислові споживачі також виступають проти санкцій щодо алюмінію. Як заявила в грудні група промислових споживачів ЄС FACE, це стало б "своєрідною економічною тактичною ядерною бомбою".

Від імені італійської, німецької та інших промислових галузей Євросоюзу вона зазначила, що "санкції не повинні стати зброєю".

Раніше повідомляли, що до другої річниці війни в Україні 24 лютого в ЄС готують новий пакет санкцій проти Росії, в який увійде понад 200 імен та найменувань.

ЗМІ перед цим довідались, що ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Як стверджувалось, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, щоб він був прийнятий швидко.