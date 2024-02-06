Іран, РФ та Китай збираються провести спільні військово-морські навчання

Військові сили Ірану, Росії та Китаю збираються провести спільні військово-морські навчання у найближчі тижні.﻿ Про це заявив командувач ВМС Ірану контрадмірал Шахрам Ірані, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Виступаючи на військово-морській базі у північному іранському місті Манджіл, контрадмірал Ірані заявив, що спільні навчання пройдуть до кінця поточного іранського року (19 березня).

Він також сказав, що для участі у спільних навчаннях також запрошено низку інших країн.

Військові навчання пройдуть з метою забезпечення "регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів", додав він.

У березні 2023 року військово-морські сили Ірану, Китаю та Росії провели військові навчання "Пояс морської безпеки 2023" у північній частині Індійського океану. Це були четверті спільні навчання між ними останніми роками.

Після вторгнення Росію в Україну Москва отримала підтримку від Ірану та Китаю, які продовжують торгувати з нею, а Тегеран постачає зброю.