У "Дії" не буде електронних повісток та виборів – Федоров

У Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів. Натомість "Дія" відкриє код для розробників з усього світу.﻿ Про це заявив віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Не планується ні повісток, ні виборів" , - сказав він.

Водночас він заявив, що у лютому планується відкрити код.

"Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія" , – сказав він.

Федоров повідомив, що у "Дії" планують найближчим часом запустити онлайн-шлюб.

"Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції" , - сказав він.

Також, за його словами, планується запустити кабінет пацієнта, "щоб люди могли швидко отримували інформацію коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти і так далі".