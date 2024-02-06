Комітет з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану та мобілізації – нардеп

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Про це заявив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. "За" 18 - рішення ухвалено одноголосно", - розповів він.

За його словами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів - відповідно до 13 травня 2024 року.

"Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні", - додав нардеп.

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і воєнний стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів. Зокрема, востаннє їх терміни дії продовжували у листопаді до 14 лютого 2024 року.