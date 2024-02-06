Ексголову Верховного суду відсторонили від правосуддя

Вища рада правосуддя 6 лютого на 2 місяці відсторонила від здійснення правосуддя колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва.﻿﻿ Про це заявили у Вищій раді правосуддя та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє Українська правда.

Заборона діє до 4 квітня, в межах строку досудового розслідування. Причина відсторонення – у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності за підозрою в одержанні великого хабаря.

Джерела не повідомляють прізвище судді, але з деталей написаного випливає, що йдеться саме про Князєва.

Князєв, хоч і втратив посаду голови суду, залишається суддею.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито"на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.

ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.

16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.

31 січня Князєв, за якого внесли понад 18 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.