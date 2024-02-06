Через негоду є відключення електрики в п'яти областях – "Укренерго"

Через погодні умови на ранок 6 лютого знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях. З технічних причин є знеструмлення в Київській області. ﻿ Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

При цьому через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей.

"На сході, в прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго". Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових.

Попри це пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту" , - йдеться у повідомленні.

У понеділок 5 лютого добовий максимум споживання був зафіксований близько 11:30. Його рівень був на 1% нижче, ніж у попередній робочий день 2 лютого.

6 лютого станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 1,2% вищий за відповідний показник 5 лютого. Причини - невелике похолодання на сході на півночі країни.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Протягом доби на теплових електростанціях в поточний ремонт виведено 2 енергоблоки" , - звітують в "Укренерго".

Експорт електроенергії 6 лютого здійснюється в нічні години в Молдову. Загальний обсяг - 355 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 70МВт.

Імпорт здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг - 6 703 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 154 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.