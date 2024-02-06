До Києва приїхав головний дипломат Євросоюзу

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом, повідомляє Європейська правда.

"Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС" , – написав Боррель у Twitter.

У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.

"Під час свого візиту високий представник ЄС Жозеп Боррель зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим, а також виступить перед депутатами у Верховній Раді" , – йдеться у повідомленні служби.

Боррель також відвідає Консультативну місію ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (КМЄС).