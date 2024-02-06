Рак у короля Чарльза III діагностували на ранній стадії – британський прем'єр

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що онкологічне захворювання у короля Великої Британії Чарльза III діагностували на ранній стадії. Про це Сунак сказав в ефірі BBC Radio 5 Live, повідомляє Укрінформ.

"Всі наші думки – з ним і його сім'єю. На щастя, це (захворювання – ред.) було виявлено на ранній стадії" , – сказав британський прем’єр.

Він висловив сподівання, що король "отримає необхідне лікування та повністю одужає".

"Це те, на що ми всі сподіває ﻿﻿ мося і молимось, і я, звичайно, перебуваю в регулярному контакті з ним і продовжуватиму спілкуватися з ним у звичайному режимі" , – додав Сунак.

Очікується, що молодший син Чарльза III принц Гаррі прибуде сьогодні до Великої Британії. Його автомобіль, як повідомляється, був помічений у головному аеропорту Лос-Анджелеса. Його дружина Меган залишиться в Каліфорнії з двома дітьми.

Раніше повідомлялося, що у короля Чарльза III діагностували рак, і він призупинить виконання своїх державних обов'язків, щоб пройти курс лікування. У Букінгемському палаці не уточнили, яка саме форма раку у британського монарха.