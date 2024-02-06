КПП на кордоні з Польщею досі не запрацювали на повну потужність – Мінінфраструктури

Розблоковані 16 січня вантажні пункти пропуску на кордоні України з Польщею досі не запрацювали на повну потужність. Міністерства інфраструктури обох країн працюють над недопущенням нової блокади перевізниками. Про це заявив заступник міністра Сергій Деркач, повідомляє ЛігаБізнес.

"Для економіки важливо використовувати кожен пункт пропуску на повну потужність. Головне: на пункти пропуску для завантажених мають їхати вантажі, а не порожні" , – наголосив заступник міністра.

За словами Деркача, на сьогодні ситуація на кордоні така:

онлайн-черги, що сягали кількох тижнів тепер рахуються у кілька днів, десь їх взагалі немає;

пункти пропуску "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова" не працюють і на 50% потужності;

пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" не просто відновив пропускну здатність, а навіть покращив показники, що були ще до блокади;

найбільша проблема зараз – ветеринарна та фітосанітарна черги. Це переважно агропродукція, для якої Польща запровадила окремий контроль. Час очікування в онлайні на перетин кордону для таких вантажівок може сягати 20 днів;

на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" після запуску пілоту без реєстрації в "єЧерзі" зменшилась кількість вантажівок, що щоденно перетинають кордон. Раніше це було близько 150 порожніх, зараз – 70-80. Водії обирають інші пункти пропуску – там, де діє "єЧерга".

До 1 березня Міністерство інфраструктури Польщі має домовленості з протестувальниками. Влада обох країн працює над тим, щоб блокада не відновилась після цієї дати, додав Сергій Деркач.

Міністерство інфраструктури Польщі, своєю чергою, повідомило, що метою зустрічі була "розробка реальних рішень, спрямованих на збільшення частки польських перевізників на українському ринку вантажних перевезень, а також обговорення можливих змін до угоди про лібералізацію вантажних перевезень автомобільним транспортом між ЄС та Україною".

На думку заступника міністра Павела Ганцажа, повернення польських та європейських вантажівок з України через прикордонні пункти "все ще триває надто довго".

Польська сторона також представила свої пропозиції щодо змін до угоди між ЄС та Україною про автомобільні перевезення вантажів. Наголошується, що їхня мета – "запровадження справедливих та рівних правил для всіх сторін".