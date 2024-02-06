До Києва прибув гендиректор МАГАТЕ перед візитом до Москви

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва - він вже зустрівся з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому, повідомляє Економічна правда.

"Напередодні візиту на ЗАЕС, радий зустрітися з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України - ред.) Коріковим та представником "Енергоатому" Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України" , - написав Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, "залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів".

Повідомлялось, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення безпекового питання.