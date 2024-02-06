Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до травня

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 13 травня 2024 року. Про це заявив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Таким чином, сьогодні парламентарі прийняли законопроєкт №10456 про продовження воєнного стану, а також №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Дію цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 335 парламентарів.

За продовження мобілізації проголосували 323 нардепи.

Далі - підписання за президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальна мобілізація запроваджені в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.